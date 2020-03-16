Игорь СУРКИС: «Понимаю, что творят судьи. Но я не дам уничтожать Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис сделал громкие заявления относительно судейства в недавних матчах киевской команды.

«ВАР? Если наш забитый мяч отменили из-за пассивного положения вне игры у Вербича, то такие голы не отменяют. Если вне игры был Русин, то надо чертить линию. Мне сложно говорить. В таком моменте судья мог проветриться и пробежать еще пять метров и посмотреть, было вне игры или нет. Не понятно.

Но есть же и другие моменты, например, когда фолит Кадири — вопросов нет. Арбитр игру не останавливает, атака продолжается. Когда наши игроки, рефери наоборот, свистит и останавливает игру. Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам, но те, кто в футболе, кто понимает его, все видят и чувствуют.

Я тоже это чувствую и понимаю, что делают и творят судьи на сегодняшний день. Они думают, что им так легко будет уничтожить киевское «Динамо»? Не будет им так легко. Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко, потому что так судить нельзя. Играют тем более две команды: дай играть в футбол, суди одинаково — в одну и другую стороны. Я же ни слова не говорил за красную карточку Кадири. Без вопросов. Не говорю, что неправильно в Днепре удалили, мы 1:3 проиграли. Я же не говорю о том, что те карточки, которые дала Монзуль в двух играх — такие карточки в принципе в Европе не дают.

Но на сегодняшний день они там сверху сидят и диктуют. Хорошо, мы посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду, еще раз говорю. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду. То, что было в сегодняшнем матче с «Александрией», я могу назвать одним словом — беспредел», - сказал Суркис.

Напомним, что «Динамо» в меньшинстве обыграло «Александрию» (1:0) в четвертьфинале Кубка Украины.