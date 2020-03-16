Игорь СУРКИС: «Понимаю, что творят судьи. Но я не дам уничтожать Динамо»

Президент киевского клуба недоволен решениями арбитров в последних матчах

  • 16.03.2020 08:03
  • 8712 просмотров
  • 17 комментариев
Игорь СУРКИС: «Понимаю, что творят судьи. Но я не дам уничтожать Динамо»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис сделал громкие заявления относительно судейства в недавних матчах киевской команды.

«ВАР? Если наш забитый мяч отменили из-за пассивного положения вне игры у Вербича, то такие голы не отменяют. Если вне игры был Русин, то надо чертить линию. Мне сложно говорить. В таком моменте судья мог проветриться и пробежать еще пять метров и посмотреть, было вне игры или нет. Не понятно.

Но есть же и другие моменты, например, когда фолит Кадири — вопросов нет. Арбитр игру не останавливает, атака продолжается. Когда наши игроки, рефери наоборот, свистит и останавливает игру. Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам, но те, кто в футболе, кто понимает его, все видят и чувствуют.

Я тоже это чувствую и понимаю, что делают и творят судьи на сегодняшний день. Они думают, что им так легко будет уничтожить киевское «Динамо»? Не будет им так легко. Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко, потому что так судить нельзя. Играют тем более две команды: дай играть в футбол, суди одинаково — в одну и другую стороны. Я же ни слова не говорил за красную карточку Кадири. Без вопросов. Не говорю, что неправильно в Днепре удалили, мы 1:3 проиграли. Я же не говорю о том, что те карточки, которые дала Монзуль в двух играх — такие карточки в принципе в Европе не дают.

Но на сегодняшний день они там сверху сидят и диктуют. Хорошо, мы посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду, еще раз говорю. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду. То, что было в сегодняшнем матче с «Александрией», я могу назвать одним словом — беспредел», - сказал Суркис.

Напомним, что «Динамо» в меньшинстве обыграло «Александрию» (1:0) в четвертьфинале Кубка Украины. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(31 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 16.03.2020 09:50
    0
    MyIqIsYourScore, 16.03.2020 09:37
    А что, женщина-арбитр как-то отличается от мужчин-арбитров?
    ну как минимум, тем что квалификация у нее выше...
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 16.03.2020 09:49
    0
    Как же Суркисы привыкли к тому что судьи должны их тащить, шубна эпоха прошла, пора гловой думать и назначать правильных людей в структуру ДК
    Ссылка
    Анатолий Елисеев
    online
      Анатолий Елисеев, 16.03.2020 09:44
    +3
    Редкий лицемер, циник и негодяй. Совсем не говорит о том, что судьи 27 лет тянули динаму как только можно
    Ссылка
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 16.03.2020 09:43
    0
    Я не дам Суркисам уничтожить Динамо,это сделают другие люди руками Суркиса
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
      Юрій Ганусяк, 16.03.2020 09:37
    -6
    поки в буде ахметов у футболі, самого футболу не буде. він, напару ще з кількома друзями, біда всієї України.
    Ссылка
    MyIqIsYourScore
      MyIqIsYourScore, 16.03.2020 09:37
    0
    unforgiven Den, 16.03.2020 08:43
    Слабак...уже на женщину-арбитра жалуется.Игорек,не стыдно?Уйти как ты с должности или забейся и не отсвечивай --отдай руль специалисту.Больше чем ты клуб никто не унижает,тридцать лет в рабстве.
    А что, женщина-арбитр как-то отличается от мужчин-арбитров?
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 16.03.2020 09:28
    -1
    Viacheslav, 16.03.2020 08:14
    Динамо уничтожают уже много лет только два человека - братья Суркисы.
    А причём тут Гриша?
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 16.03.2020 09:01
    +6
    BaZia, 16.03.2020 08:39
    Вчера конкретно в роли судьи был Миха, который выпустил недозащитника Караваева
    ну...когда Караваев играл в Зоре никто его недозащитником не считал) уверен, если он снова там будет играть...то Зоря только бы усилилась для борьбы за максимально высокие для себя места...может и за второе....
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.03.2020 08:56
    -6
    Ты сам в этом преуспел с такими тренерскими назначениями
    Ну а другого судейства ждать от ахматовской федерации - наивно .
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 16.03.2020 08:43
    +10
    Слабак...уже на женщину-арбитра жалуется.Игорек,не стыдно?Уйти как ты с должности или забейся и не отсвечивай --отдай руль специалисту.Больше чем ты клуб никто не унижает,тридцать лет в рабстве.
    Ссылка
    Andrew Tv
    online
      Andrew Tv, 16.03.2020 08:39
    +12
    урод судьями прикрывается
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 16.03.2020 08:39
    +1
    Вчера конкретно в роли судьи был Миха, который выпустил недозащитника Караваева
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 16.03.2020 08:35
    +5
    ВАР (вiтряки), Суркiс (Дон Кiхот) !!!
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 16.03.2020 08:34
    +8
    Шо-то я не розумію, це таки ЗОГ у всьому винен, чи таки антисеміти???
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.03.2020 08:23
    +10
    сопли сопли..
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 16.03.2020 08:19
    +10
    кому бы плакаться только не суркисам
    Ссылка
    Viacheslav
      Viacheslav, 16.03.2020 08:14
    +22
    Динамо уничтожают уже много лет только два человека - братья Суркисы.
    Ссылка
    Viacheslav
      Viacheslav, 16.03.2020 08:14
    +22
    Динамо уничтожают уже много лет только два человека - братья Суркисы.
    Ссылка
    Andrew Tv
    online
      Andrew Tv, 16.03.2020 08:39
    +12
    урод судьями прикрывается
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 16.03.2020 08:43
    +10
    Слабак...уже на женщину-арбитра жалуется.Игорек,не стыдно?Уйти как ты с должности или забейся и не отсвечивай --отдай руль специалисту.Больше чем ты клуб никто не унижает,тридцать лет в рабстве.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.03.2020 08:23
    +10
    сопли сопли..
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 16.03.2020 08:19
    +10
    кому бы плакаться только не суркисам
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 16.03.2020 08:34
    +8
    Шо-то я не розумію, це таки ЗОГ у всьому винен, чи таки антисеміти???
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 16.03.2020 09:01
    +6
    BaZia, 16.03.2020 08:39
    Вчера конкретно в роли судьи был Миха, который выпустил недозащитника Караваева
    ну...когда Караваев играл в Зоре никто его недозащитником не считал) уверен, если он снова там будет играть...то Зоря только бы усилилась для борьбы за максимально высокие для себя места...может и за второе....
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 16.03.2020 08:35
    +5
    ВАР (вiтряки), Суркiс (Дон Кiхот) !!!
    Ссылка
    Анатолий Елисеев
    online
      Анатолий Елисеев, 16.03.2020 09:44
    +3
    Редкий лицемер, циник и негодяй. Совсем не говорит о том, что судьи 27 лет тянули динаму как только можно
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 16.03.2020 08:39
    +1
    Вчера конкретно в роли судьи был Миха, который выпустил недозащитника Караваева
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 16.03.2020 09:50
    0
    MyIqIsYourScore, 16.03.2020 09:37
    А что, женщина-арбитр как-то отличается от мужчин-арбитров?
    ну как минимум, тем что квалификация у нее выше...
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 16.03.2020 09:49
    0
    Как же Суркисы привыкли к тому что судьи должны их тащить, шубна эпоха прошла, пора гловой думать и назначать правильных людей в структуру ДК
    Ссылка
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 16.03.2020 09:43
    0
    Я не дам Суркисам уничтожить Динамо,это сделают другие люди руками Суркиса
    Ссылка
    MyIqIsYourScore
      MyIqIsYourScore, 16.03.2020 09:37
    0
    unforgiven Den, 16.03.2020 08:43
    Слабак...уже на женщину-арбитра жалуется.Игорек,не стыдно?Уйти как ты с должности или забейся и не отсвечивай --отдай руль специалисту.Больше чем ты клуб никто не унижает,тридцать лет в рабстве.
    А что, женщина-арбитр как-то отличается от мужчин-арбитров?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности