Чемпионат Испании может быть досрочно завершен из-за коронавируса

Футбольный сезон в Испании может быть завершен досрочно. Об этом сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Напомним, что в данный момент из-за пандемии коронавируса перенесли два тура Ла Лиги.

«Все выходные я контактировал с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании. Наступает очень важная неделя.

Мы имеем дело с ситуацией, когда задумываемся о том, чтобы закончить соревнования. На предстоящей неделе по Европе могут быть приняты очень важные решения по этому вопросу», - заявил Тебас.

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется).