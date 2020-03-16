Чемпионат Испании может быть досрочно завершен из-за коронавируса

Футбольный сезон в Испании может быть завершен досрочно. Об этом сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Напомним, что в данный момент из-за пандемии коронавируса перенесли два тура Ла Лиги.
«Все выходные я контактировал с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании. Наступает очень важная неделя.
Мы имеем дело с ситуацией, когда задумываемся о том, чтобы закончить соревнования. На предстоящей неделе по Европе могут быть приняты очень важные решения по этому вопросу», - заявил Тебас.
Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется).
Источник — As.com
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