Бонуччи пожертвовал 120 тысяч евро больнице, в которой лечился его сын

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пожертвовал 120 тысяч евро одной из клиник Турина для помощи в борьбе с последствиями коронавируса. Футболист выбрал больницу, которая несколько лет назад лечила его сына.

По данным источника, медицинское учреждение на эти деньги намерено приобрести маски и реанимационное оборудование.

Напомним, Италия является лидером в Европе по количеству зараженных коронавирусом. Игроки «Ювентуса» находятся на карантине. По предварительным данным, Серия А сможет возобновить матчи не ранее мая.

Напомним, ранее у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.