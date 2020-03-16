Бонуччи пожертвовал 120 тысяч евро больнице, в которой лечился его сын

Медицинское учреждение на эти деньги намерено приобрести маски и реанимационное оборудование

  • 16.03.2020 05:23
  • 223 просмотра
  • 0 комментариев
Бонуччи пожертвовал 120 тысяч евро больнице, в которой лечился его сын
© 90Min. Леонардо Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пожертвовал 120 тысяч евро одной из клиник Турина для помощи в борьбе с последствиями коронавируса. Футболист выбрал больницу, которая несколько лет назад лечила его сына.

По данным источника, медицинское учреждение на эти деньги намерено приобрести маски и реанимационное оборудование. 

Напомним, Италия является лидером в Европе по количеству зараженных коронавирусом. Игроки «Ювентуса» находятся на карантине. По предварительным данным, Серия А сможет возобновить матчи не ранее мая.

Напомним, ранее у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани был выявлен коронавирус.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — TMW

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности