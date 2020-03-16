Кальехон близок к переходу в Валенсию

«Валенсия» может летом заключить контракт с испанским нападающим «Наполи» Хосе Кальехоном.

Кальехон хочет вернуться в Испанию. «Валенсия» готова предложить ему контракт на два года. Также в подписании 33-летнего форварда заинтересована «Севилья».

В этом сезоне Кальехон во всех турнирах провел на поле 32 матча, забил два гола и отметился девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в «Валенсии» обнаружено пять случаев заражения коронавирусом.