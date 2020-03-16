Кальехон близок к переходу в Валенсию

«Валенсия» может летом заключить контракт с испанским нападающим «Наполи» Хосе Кальехоном.
Кальехон хочет вернуться в Испанию. «Валенсия» готова предложить ему контракт на два года. Также в подписании 33-летнего форварда заинтересована «Севилья».
В этом сезоне Кальехон во всех турнирах провел на поле 32 матча, забил два гола и отметился девятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что в «Валенсии» обнаружено пять случаев заражения коронавирусом.
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Источник — Football Espana
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