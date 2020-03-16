Артем ПРИМА: «Доволен собой, но на последние два круга не хватило»

Украинский биатлонист – о выступлении в последней гонке сезона

  • 16.03.2020 01:38
  • 67 просмотров
  • 0 комментариев
Артем ПРИМА: «Доволен собой, но на последние два круга не хватило»
© xsport.ua. Артем Прима

Биатлонист сборной Украины Артем Прима прокомментировал 17 место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

– Артем, последняя гонка сезон позади. Ты доволен своим выступлением?
– Да, хорошая гонка была, быстрая, динамичная. В целом, доволен собой, но все же не хватило меня на два последних круга, а так - всё было здорово. Спасибо сервису за лыжи, они классно ехали в этой гонке. Вы видели, что сегодня был сильный порывчастый ветер, потому два промаха – неплохой результат, можно сказать, что со стрельбой практически справился.

– Есть какое-то разочарование, что сезон уже закончился?
– Я же был настроен до конца соревноваться и рассчитывал на этап в Осло. Ну, если этап отменили, значит так нужно сейчас, наверное, такое решение самое правильное. Мы, к сожалению, на эту ситуацию никак не можем повлиять.

– Сегодня не было Юрая, который следил бы за вашей работой. Как бежалось без контроля старшего тренера?
– Да все нормально. Леша Кравченко его заменил и хорошо справился, потому все окей.

– С каким настроением будешь идти в отпуск?
– Настроение хорошее, вот если бы еще в мире сейчас не было этой эпидемии, было бы вообще отлично. А так, есть небольшой осадок из-за того, что происходит вокруг.

Читайте также: Прощание Фуркада и Макаряйнен, эвакуация Санитры и ляп Лесникова

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинский биатлон

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности