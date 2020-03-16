Артем ПРИМА: «Доволен собой, но на последние два круга не хватило»

Биатлонист сборной Украины Артем Прима прокомментировал 17 место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

– Артем, последняя гонка сезон позади. Ты доволен своим выступлением?

– Да, хорошая гонка была, быстрая, динамичная. В целом, доволен собой, но все же не хватило меня на два последних круга, а так - всё было здорово. Спасибо сервису за лыжи, они классно ехали в этой гонке. Вы видели, что сегодня был сильный порывчастый ветер, потому два промаха – неплохой результат, можно сказать, что со стрельбой практически справился.

– Есть какое-то разочарование, что сезон уже закончился?

– Я же был настроен до конца соревноваться и рассчитывал на этап в Осло. Ну, если этап отменили, значит так нужно сейчас, наверное, такое решение самое правильное. Мы, к сожалению, на эту ситуацию никак не можем повлиять.

– Сегодня не было Юрая, который следил бы за вашей работой. Как бежалось без контроля старшего тренера?

– Да все нормально. Леша Кравченко его заменил и хорошо справился, потому все окей.

– С каким настроением будешь идти в отпуск?

– Настроение хорошее, вот если бы еще в мире сейчас не было этой эпидемии, было бы вообще отлично. А так, есть небольшой осадок из-за того, что происходит вокруг.

Читайте также: Прощание Фуркада и Макаряйнен, эвакуация Санитры и ляп Лесникова