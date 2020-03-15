Динамо забило 1000-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины

Гол Назария Русина в матче с «Десной» (1:1) оказался 1000-м для «Динамо» на своем поле. Динамовцы стали вторым клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины. В родных стенах киевляне заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов всех 39 команд, с которыми им довелось встречаться в УПЛ.
Чаще всего «Динамо» забивало «Черноморцу» (62 мяча), «Мариуполю» (60), «Заре» (56), «Ворскле» и «Карпатам» (по 55).
Список лучших домашних бомбардиров бело-синих возглавляют Сергей Ребров - 72 гола, Максим Шацких - 55 и Андрей Ярмоленко - 48.
Юбилейные домашние голы «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Голы
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
07.03.1992
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
Металлист
|
3’ (1:0)
|
2:1
|
100-й
|
28.10.1994
|
Владимир ЛЕОНЕНКО
|
Таврия
|
63’ (1:0)
|
2:1
|
200-й
|
18.04.1997
|
Александр ГОЛОВКО
|
Торпедо
|
55’ (1:1)
|
2:1
|
300-й
|
25.09.1999
|
Андрей ГУСИН
|
Звезда
|
50’ (2:0)
|
3:0
|
400-й
|
22.07.2002
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Металлург З
|
57’ (3:1)
|
5:2
|
500-й
|
30.04.2005
|
ДИОГО РИНКОН
|
Днепр
|
65’ (2:0)
|
2:0
|
600-й
|
08.03.2008
|
Тибериу ГИОАНЕ
|
Металлург З
|
56’ (2:1)
|
2:1
|
700-й
|
31.10.2010
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Ильичевец
|
11’ (1:0)
|
9:0
|
800-й
|
06.10.2013
|
Джермейн ЛЕНС
|
Металлург Д
|
27’ (2:0)
|
9:1
|
900-й
|
09.04.2017
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Олимпик
|
26’ (2:0)
|
4:0
|
1000-й
|
15.03.2020
|
Назарий РУСИН
|
Десна
|
69’ (1:0)
|
1:1
Клубы, которым «Динамо» забивало на своем поле в чемпионатах Украины
|
Голы
|
Клубы
|
Голы
|
Клубы
|
Голы
|
Клубы
|
62
|
Черноморец
|
45
|
Таврия
|
9
|
Николаев, Сталь А
|
60
|
Мариуполь
|
43
|
Металлист
|
8
|
Нива В, Сталь Км
|
56
|
Заря
|
38
|
Металлург Д
|
7
|
Львов
|
55
|
Ворскла, Карпаты
|
31
|
Александрия
|
6
|
Десна, Харьков
|
53
|
Металлург З
|
29
|
Говерла
|
5
|
Борисфен, Буковина, Темп
|
50
|
Кривбасс
|
26
|
Звезда, Прикарпатье
|
4
|
Одесса, Севастополь
|
49
|
Днепр, ЦСКА/Арсенал
|
24
|
Нива Т
|
2
|
Днепр-1, Колос
|
48
|
Волынь
|
16
|
Верес, Кремень, Оболонь, Торпедо
|
1
|
Нефтяник
|
46
|
Шахтер
|
10
|
Олимпик
|
|
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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