Динамо забило 1000-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Назарий Русин

  • 15.03.2020 22:36
  • 94 просмотра
  • 3 комментария
Динамо забило 1000-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины
© ФК Динамо. Назарий Русин

Гол Назария Русина в матче с «Десной» (1:1) оказался 1000-м для «Динамо» на своем поле. Динамовцы стали вторым клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины. В родных стенах киевляне заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов всех 39 команд, с которыми им довелось встречаться в УПЛ.

Чаще всего «Динамо» забивало «Черноморцу» (62 мяча), «Мариуполю» (60), «Заре» (56), «Ворскле» и «Карпатам» (по 55).

Список лучших домашних бомбардиров бело-синих возглавляют Сергей Ребров - 72 гола, Максим Шацких - 55 и Андрей Ярмоленко - 48.

Юбилейные домашние голы «Динамо» в чемпионатах Украины

Голы

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

07.03.1992

Юрий ГРИЦЫНА

Металлист

3’ (1:0)

2:1

100-й

28.10.1994

Владимир ЛЕОНЕНКО

Таврия

63’ (1:0)

2:1

200-й

18.04.1997

Александр ГОЛОВКО

Торпедо

55’ (1:1)

2:1

300-й

25.09.1999

Андрей ГУСИН

Звезда

50’ (2:0)

3:0

400-й

22.07.2002

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Металлург З

57’ (3:1)

5:2

500-й

30.04.2005

ДИОГО РИНКОН

Днепр

65’ (2:0)

2:0

600-й

08.03.2008

Тибериу ГИОАНЕ

Металлург З

56’ (2:1)

2:1

700-й

31.10.2010

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Ильичевец

11’ (1:0)

9:0

800-й

06.10.2013

Джермейн ЛЕНС

Металлург Д

27’ (2:0)

9:1

900-й

09.04.2017

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Олимпик

26’ (2:0)

4:0

1000-й

15.03.2020

Назарий РУСИН

Десна

69’ (1:0)

1:1

Клубы, которым «Динамо» забивало на своем поле в чемпионатах Украины

Голы

Клубы

Голы

Клубы

Голы

Клубы

62

Черноморец

45

Таврия

9

Николаев, Сталь А

60

Мариуполь

43

Металлист

8

Нива В, Сталь Км

56

Заря

38

Металлург Д

7

Львов

55

Ворскла, Карпаты

31

Александрия

6

Десна, Харьков

53

Металлург З

29

Говерла

5

Борисфен, Буковина, Темп

50

Кривбасс

26

Звезда, Прикарпатье

4

Одесса, Севастополь

49

Днепр, ЦСКА/Арсенал

24

Нива Т

2

Днепр-1, Колос

48

Волынь

16

Верес, Кремень, Оболонь, Торпедо

1

Нефтяник

46

Шахтер

10

Олимпик

 

 

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    alvesh
    online
      alvesh, 15.03.2020 22:58
    0
    khatskevich_bog, 15.03.2020 22:55
    а хотя прошу прощение, в сезоне 1992, Динамо выиграло 1-0.
    Спасибо, что исправились
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 15.03.2020 22:55
    0
    khatskevich_bog, 15.03.2020 22:52
    Спорт юА, снова часть новости лошь! Динамо забило 38 из 39 команд, в сезоне 2007/2008 в единственном сезоне Нефтяника в Высшем дивизионе. Динамо в Киеве проиграло 0-1, а на выезде выиграло 3-0. Вам не стыдно публиковать не достоверную информацию?
    а хотя прошу прощение, в сезоне 1992, Динамо выиграло 1-0.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 15.03.2020 22:52
    0
    Спорт юА, снова часть новости лошь! Динамо забило 38 из 39 команд, в сезоне 2007/2008 в единственном сезоне Нефтяника в Высшем дивизионе. Динамо в Киеве проиграло 0-1, а на выезде выиграло 3-0. Вам не стыдно публиковать не достоверную информацию?
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 15.03.2020 22:58
    0
    khatskevich_bog, 15.03.2020 22:55
    а хотя прошу прощение, в сезоне 1992, Динамо выиграло 1-0.
    Спасибо, что исправились
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 15.03.2020 22:55
    0
    khatskevich_bog, 15.03.2020 22:52
    Спорт юА, снова часть новости лошь! Динамо забило 38 из 39 команд, в сезоне 2007/2008 в единственном сезоне Нефтяника в Высшем дивизионе. Динамо в Киеве проиграло 0-1, а на выезде выиграло 3-0. Вам не стыдно публиковать не достоверную информацию?
    а хотя прошу прощение, в сезоне 1992, Динамо выиграло 1-0.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 15.03.2020 22:52
    0
    Спорт юА, снова часть новости лошь! Динамо забило 38 из 39 команд, в сезоне 2007/2008 в единственном сезоне Нефтяника в Высшем дивизионе. Динамо в Киеве проиграло 0-1, а на выезде выиграло 3-0. Вам не стыдно публиковать не достоверную информацию?
    Ссылка
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