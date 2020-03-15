Динамо забило 1000-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины

Гол Назария Русина в матче с «Десной» (1:1) оказался 1000-м для «Динамо» на своем поле. Динамовцы стали вторым клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины. В родных стенах киевляне заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов всех 39 команд, с которыми им довелось встречаться в УПЛ.

Чаще всего «Динамо» забивало «Черноморцу» (62 мяча), «Мариуполю» (60), «Заре» (56), «Ворскле» и «Карпатам» (по 55).

Список лучших домашних бомбардиров бело-синих возглавляют Сергей Ребров - 72 гола, Максим Шацких - 55 и Андрей Ярмоленко - 48.

Юбилейные домашние голы «Динамо» в чемпионатах Украины

Голы Дата Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 07.03.1992 Юрий ГРИЦЫНА Металлист 3’ (1:0) 2:1 100-й 28.10.1994 Владимир ЛЕОНЕНКО Таврия 63’ (1:0) 2:1 200-й 18.04.1997 Александр ГОЛОВКО Торпедо 55’ (1:1) 2:1 300-й 25.09.1999 Андрей ГУСИН Звезда 50’ (2:0) 3:0 400-й 22.07.2002 Валентин БЕЛЬКЕВИЧ Металлург З 57’ (3:1) 5:2 500-й 30.04.2005 ДИОГО РИНКОН Днепр 65’ (2:0) 2:0 600-й 08.03.2008 Тибериу ГИОАНЕ Металлург З 56’ (2:1) 2:1 700-й 31.10.2010 Андрей ЯРМОЛЕНКО Ильичевец 11’ (1:0) 9:0 800-й 06.10.2013 Джермейн ЛЕНС Металлург Д 27’ (2:0) 9:1 900-й 09.04.2017 Андрей ЯРМОЛЕНКО Олимпик 26’ (2:0) 4:0 1000-й 15.03.2020 Назарий РУСИН Десна 69’ (1:0) 1:1

Клубы, которым «Динамо» забивало на своем поле в чемпионатах Украины

Голы Клубы Голы Клубы Голы Клубы 62 Черноморец 45 Таврия 9 Николаев, Сталь А 60 Мариуполь 43 Металлист 8 Нива В, Сталь Км 56 Заря 38 Металлург Д 7 Львов 55 Ворскла, Карпаты 31 Александрия 6 Десна, Харьков 53 Металлург З 29 Говерла 5 Борисфен, Буковина, Темп 50 Кривбасс 26 Звезда, Прикарпатье 4 Одесса, Севастополь 49 Днепр, ЦСКА/Арсенал 24 Нива Т 2 Днепр-1, Колос 48 Волынь 16 Верес, Кремень, Оболонь, Торпедо 1 Нефтяник 46 Шахтер 10 Олимпик

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ