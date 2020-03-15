ВИДЕО. Как Кулач сравнял счет в матче Олимпик – Ворскла

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Олимпик» и полтавская «Ворскла» сыграли вничью со счетом 1:1.
Счет в матче на 42-й минуте сравнял футболист команды гостей Владислав Кулач. Смотрите видео гола.
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Источник — Sport.ua
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