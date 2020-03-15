Томаш КЕНДЗЕРА: «Нужно приостановить чемпионат Украины»

Защитник «Динамо» получил травму и не смог продолжить игру

  • 15.03.2020 22:31
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Томаш КЕНДЗЕРА: «Нужно приостановить чемпионат Украины»
© ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал игру 23-го тура УПЛ с черниговской «Десной» (1:1) в интервью клубным СМИ.

– Что не получилось сегодня?
– Не получилось выиграть. 

– Почему тебя заменили?
– Я получил травму, не мог продолжить игру.

– «Динамо» снова не обыграло дома «Десну». Это уже систематическая ошибка или это случайность?
– Не знаю, к сожалению, индивидуальная ошибка привела к потере двух очков.

– Без болельщиков футбол – не футбол?
– Конечно.

– Как считаешь, какое решение нужно принять для украинского футбола сейчас?
– Нужно смотреть. Испания, Италия, Англия, Германия остановили свои чемпионаты и считаю, что подобное решение будет хорошим для всей Украины.

– Что сейчас можешь сказать про игру с «Десной» нашим болельщикам?
– Извините, мы старались сегодня, но не выиграли. Надо смотреть, что дальше будет, потому что такая ситуация сейчас в Европе.

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Источник — ФК Динамо Киев

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