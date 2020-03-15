Ефим КОНОПЛЯ: «VAR? Будем ждать столько, сколько нужно»

Полузащитник «Десны» Ефим Конопля прокомментировал ничью в поединке с киевским «Динамо» (1:1) в 23-м туре чемпионата Украины.
— Как вам сегодняшняя игра? Насколько вы довольны ничьей?
— Довольны, конечно. Приятно увозить с «Олимпийского» даже одно очко.
— В прошлый раз победили, хотелось большего?
— Конечно, всегда хочется большего, но имеем то, что имеем.
— Сегодня арбитр очень долго просматривал видеоповтор, как считаете, это нормально, что футболисты так долго ждут решения?
— Не знаю, честно говоря, как должно все происходить. Сколько нужно времени на принятия решения, столько пускай и будет. Мы будем ждать столько, сколько надо.
— Что сказал тренерский штаб после матча?
— Поздравили с хорошей игрой, и всё.
— В чем секрет Филиппова? 13 мяч в чемпионате...
— Саша просто усердно работает, трудится, старается, и у него получается.
— Сегодняшний матч прошел без зрителей. Насколько вам не комфортно играть в таких условиях?
— Нет атмосферы... Дух соперничества другой. Тяжелее намного играть, мотивировать себя.
— Как считаете, чемпионат сейчас нужно приостановить?
— Не знаю, но футбол для болельщиков. Какое решение примут — от него и будем отталкиваться.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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