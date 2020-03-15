ВИДЕО. Гол Старенького не засчитали из-за офсайда после просмотра VAR

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» из Киева сыграло вничью с «Десной» из Чернигова со счетом 1:1.
Гол Сергея Старенького на 74-й минуте в ворота хозяев поля не засчитали из-за офсайда после просмотра VAR.
Смотрите видео эпизода с незасчитанным голом.
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Источник — ТК 2+2
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Сначала Попов обнимает двумя руками игрока Десны и это четко видно, а потом Кадири летит прямой ногой, по сути "накладка" и это уже второй повод что б дать пенальти. Но был выбран самый лучший вариант, нарушений не увидел, гол не засчитываю
Сначала Попов обнимает двумя руками игрока Десны и это четко видно, а потом Кадири летит прямой ногой, по сути "накладка" и это уже второй повод что б дать пенальти. Но был выбран самый лучший вариант, нарушений не увидел, гол не засчитываю
Сначала Попов обнимает двумя руками игрока Десны и это четко видно, а потом Кадири летит прямой ногой, по сути "накладка" и это уже второй повод что б дать пенальти. Но был выбран самый лучший вариант, нарушений не увидел, гол не засчитываю
Сначала Попов обнимает двумя руками игрока Десны и это четко видно, а потом Кадири летит прямой ногой, по сути "накладка" и это уже второй повод что б дать пенальти. Но был выбран самый лучший вариант, нарушений не увидел, гол не засчитываю
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