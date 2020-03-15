ВИДЕО. Гол Старенького не засчитали из-за офсайда после просмотра VAR

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Десной» из Чернигова со счетом 1:1

  • 15.03.2020 19:27
  • 1684 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Гол Старенького не засчитали из-за офсайда после просмотра VAR
© ФК Десна Чернигов. Сергей Старенький

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» из Киева сыграло вничью с «Десной» из Чернигова со счетом 1:1.

Гол Сергея Старенького на 74-й минуте в ворота хозяев поля не засчитали из-за офсайда после просмотра VAR.

Смотрите видео эпизода с незасчитанным голом.

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Источник — ТК 2+2

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Федько
      Александр Федько, 15.03.2020 19:59
    0
    Дід Піхто , 15.03.2020 19:55
    Старенький стоял ближе к воротам Динамо, чем Вербич, где то на полметра
    Сделай скрин, проведи линию и посмотри! Раз уж убогий телеканал с качеством 480р этого сделать не может
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 15.03.2020 19:58
    0
    Суддя Бойко подарував киянам очко, він зобовязаний був призначати пенальті а гол Старенького до даного епізоду немає значення. І при ВАР "сліпоту " суддів не зупинити
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 15.03.2020 19:55
    -2
    Александр Федько, 15.03.2020 19:50
    Как по мне, то Старенький стоял на одной линии с Вербичем
    Старенький стоял ближе к воротам Динамо, чем Вербич, где то на полметра
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 15.03.2020 19:52
    0
    BaZia, 15.03.2020 19:45
    Даже если был минимальный офсайд, Бойко побежал смотреть на мониторе видеоповтор.
    Сначала Попов обнимает двумя руками игрока Десны и это четко видно, а потом Кадири летит прямой ногой, по сути "накладка" и это уже второй повод что б дать пенальти. Но был выбран самый лучший вариант, нарушений не увидел, гол не засчитываю
    ... обiйми попова то любов...
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 15.03.2020 19:50
    0
    Дід Піхто , 15.03.2020 19:46
    По делу не засчитали . 100 % положение вне игры
    Как по мне, то Старенький стоял на одной линии с Вербичем
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    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 15.03.2020 19:46
    -1
    По делу не засчитали . 100 % положение вне игры
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    BaZia
    online
      BaZia, 15.03.2020 19:45
    +1
    Даже если был минимальный офсайд, Бойко побежал смотреть на мониторе видеоповтор.
    Сначала Попов обнимает двумя руками игрока Десны и это четко видно, а потом Кадири летит прямой ногой, по сути "накладка" и это уже второй повод что б дать пенальти. Но был выбран самый лучший вариант, нарушений не увидел, гол не засчитываю
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 15.03.2020 19:45
    +1
    Даже если был минимальный офсайд, Бойко побежал смотреть на мониторе видеоповтор.
    Сначала Попов обнимает двумя руками игрока Десны и это четко видно, а потом Кадири летит прямой ногой, по сути "накладка" и это уже второй повод что б дать пенальти. Но был выбран самый лучший вариант, нарушений не увидел, гол не засчитываю
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 15.03.2020 19:59
    0
    Дід Піхто , 15.03.2020 19:55
    Старенький стоял ближе к воротам Динамо, чем Вербич, где то на полметра
    Сделай скрин, проведи линию и посмотри! Раз уж убогий телеканал с качеством 480р этого сделать не может
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 15.03.2020 19:58
    0
    Суддя Бойко подарував киянам очко, він зобовязаний був призначати пенальті а гол Старенького до даного епізоду немає значення. І при ВАР "сліпоту " суддів не зупинити
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 15.03.2020 19:52
    0
    BaZia, 15.03.2020 19:45
    Даже если был минимальный офсайд, Бойко побежал смотреть на мониторе видеоповтор.
    Сначала Попов обнимает двумя руками игрока Десны и это четко видно, а потом Кадири летит прямой ногой, по сути "накладка" и это уже второй повод что б дать пенальти. Но был выбран самый лучший вариант, нарушений не увидел, гол не засчитываю
    ... обiйми попова то любов...
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 15.03.2020 19:50
    0
    Дід Піхто , 15.03.2020 19:46
    По делу не засчитали . 100 % положение вне игры
    Как по мне, то Старенький стоял на одной линии с Вербичем
    Ссылка
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