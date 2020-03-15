ВИДЕО. Матч молодежных команд в России закончился большой дракой

«Тамбов» и «Крылья Советов» не доиграли матч 22-го тура первенства России

  • 15.03.2020 18:25
  • 2842 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Матч молодежных команд в России закончился большой дракой
© Twitter

Матч 22-го тура молодежных команд чемпионата России между «Тамбовом» и «Крыльями Советов» завершился на 83-й минуте при счете 1:1. В игре было пять удалений (в том числе, 4 – у Самары). «Крыльям» будет засчитано техническое поражение.

На 77-й минуте игрок самарского клуба жестко сфолил на сопернике, и между футболистами завязалась потасовка. Судья удалил четырех игроков «Крыльев» и показал одну красную карточку игроку «Тамбова». Также в подтрибунные помещения был отправлен главный тренер самарцев Владимир Кухлевский.

Матч продолжился, но на 82-й минуте арбитр остановил игру и увел команды с поля. Предварительно «Крыльям» засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Рэм Арвипин
      Рэм Арвипин, 15.03.2020 19:04
    +1
    Судья просто забыл посчитать вратаря: на поле должно быть не менее 7 игроков. Ровно столько и оставалось
    Ссылка
    Рэм Арвипин
      Рэм Арвипин, 15.03.2020 19:04
    +1
    Судья просто забыл посчитать вратаря: на поле должно быть не менее 7 игроков. Ровно столько и оставалось
    Ссылка
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