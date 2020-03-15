ВИДЕО. Матч молодежных команд в России закончился большой дракой

Матч 22-го тура молодежных команд чемпионата России между «Тамбовом» и «Крыльями Советов» завершился на 83-й минуте при счете 1:1. В игре было пять удалений (в том числе, 4 – у Самары). «Крыльям» будет засчитано техническое поражение.

На 77-й минуте игрок самарского клуба жестко сфолил на сопернике, и между футболистами завязалась потасовка. Судья удалил четырех игроков «Крыльев» и показал одну красную карточку игроку «Тамбова». Также в подтрибунные помещения был отправлен главный тренер самарцев Владимир Кухлевский.

Матч продолжился, но на 82-й минуте арбитр остановил игру и увел команды с поля. Предварительно «Крыльям» засчитано техническое поражение со счетом 0:3.