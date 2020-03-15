КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналдиньо — новый Костолом

Экс-игрок сборной Бразилии стал героем свежей работы Омара Момани

  • 15.03.2020 17:40
  • 1482 просмотра
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналдиньо — новый Костолом
© DW. Роналдиньо

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 39-летним экс-игроком сборной Бразилии Роналдиньо.

Ранее Роналдиньо попал в парагвайскую тюрьму, где принял участие в футбольном турнире между заключенными. В финале команда Роналдиньо выиграла со счетом 11:2, а сам бразилец забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

«Новый Костолом: Роналдиньо стал футбольным королем парагвайской тюрьмы», — прокомментировал Момани свою работу.

«Костолом» — фильм режиссера Барри Сколника, главную роль в котором сыграл известный в прошлом футболист Винни Джонс. Согласно сюжету, герой Джонса, бывший игрок сборной Англии по прозвищу Костолом, попадает в тюрьму, где помогает заключенным выиграть матч против надзирателей.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Алексей Хмиль
    online
      Алексей Хмиль, 15.03.2020 18:17
    0
    Роналдиньо в форме!!! Еще мог бы в Европе на тренерской работе поработать
    Ссылка
    Алексей Хмиль
    online
      Алексей Хмиль, 15.03.2020 18:17
    0
    Роналдиньо в форме!!! Еще мог бы в Европе на тренерской работе поработать
    Ссылка
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