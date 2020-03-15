КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналдиньо — новый Костолом

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 39-летним экс-игроком сборной Бразилии Роналдиньо.

Ранее Роналдиньо попал в парагвайскую тюрьму, где принял участие в футбольном турнире между заключенными. В финале команда Роналдиньо выиграла со счетом 11:2, а сам бразилец забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

«Новый Костолом: Роналдиньо стал футбольным королем парагвайской тюрьмы», — прокомментировал Момани свою работу.

«Костолом» — фильм режиссера Барри Сколника, главную роль в котором сыграл известный в прошлом футболист Винни Джонс. Согласно сюжету, герой Джонса, бывший игрок сборной Англии по прозвищу Костолом, попадает в тюрьму, где помогает заключенным выиграть матч против надзирателей.