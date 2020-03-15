Реал летом собирается продать Луку Йовича

«Реал» намерен расстаться с нападающим Лукой Йовичем.
Испанская пресса отмечает, что форварда хочет купить «Наполи».
В этом сезоне Йович сыграл 15 матчей за «Реал», забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет включить Йовича в сделку по форварду «Лейпцига» Тимо Вернеру.
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Источник — Don Balon
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