Оценки матча Заря – Шахтер. Лучшим стал Богдан Михайличенко

Защитник принес луганчанам победу

  • 15.03.2020 16:25
  • 571 просмотр
  • 1 комментарий
Оценки матча Заря – Шахтер. Лучшим стал Богдан Михайличенко
© ФК Заря. Богдан Михайличенко

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата и Кубка Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.
 
Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.
 
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 23-го тура УПЛ

Оценки Sport.ua за матч «Заря» – «Шахтер» – 1:0:

  

Замены «Зари»: Ловро Цвек - 6,0; Артем Громов - 6,0; Михайло Перович - б/о.

Замены «Шахтера»: Виктор Коваленко - 5,5; Тете - 5,0; Даниил Сикан - б/о.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vadim-77
      Vadim-77, 15.03.2020 16:38
    0
    Богдан лучший !!!! Заря красавцы !!!! Заслуженная победа !!!!
    https://t.me/fczarya . Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
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    Vadim-77
      Vadim-77, 15.03.2020 16:38
    0
    Богдан лучший !!!! Заря красавцы !!!! Заслуженная победа !!!!
    https://t.me/fczarya . Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
    Ссылка
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