Цыганков - в старте Динамо на матч с Десной

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура УПЛ между «Динамо» и «Десной». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр Сергей Бойко даст стартовый свисток в 17:00.

Стартовые составы:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кадири, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Вербич, Цыганков, Русин.

«Десна»: Паст, Огиря, Тамм, Гитченко, Конопля, Старенький, Арвеладзе, Имереков, Домбровский, Филиппов, Калитвинцев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Десна», за которой можно следить здесь.