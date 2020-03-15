Цыганков - в старте Динамо на матч с Десной

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура УПЛ между «Динамо» и «Десной». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр Сергей Бойко даст стартовый свисток в 17:00.
Стартовые составы:
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кадири, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Вербич, Цыганков, Русин.
«Десна»: Паст, Огиря, Тамм, Гитченко, Конопля, Старенький, Арвеладзе, Имереков, Домбровский, Филиппов, Калитвинцев.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Десна», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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