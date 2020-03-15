Виктор КОРНИЕНКО: «Которую игру из-за судейства теряем очки»

Игрок «Мариуполя» Виктор Корниенко высказался о матче 23-го тура УПЛ, в котором азовцы уступили «Днепру-1» (0:2).
«Какие могут быть впечатления? Проиграли… Которую уже игру из-за судейства мы теряем очки. Сегодня пропустили первый мяч и нам тяжело было отыграться. Пенальти? Смотрите, было две ситуации. Когда поставили пенальти в наши ворота, то в штрафной было много людей и Арановский увидел игру рукой. В другой ситуации я простреливаю — мяч явно попадает в руку защитнику, но судьи этого не видят. Как это можно трактовать? Почему хотя бы не посмотреть VAR?», - сказал Корниенко.
Источник — ФК Мариуполь
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Кому высказался?.. Где фамилия человека, который брал интервью?..
Это только мне кажется, что
"Где-то кто-то кого-то пытается убедить, что система ВАР -- это плохо"?
Кому высказался?.. Где фамилия человека, который брал интервью?..
Это только мне кажется, что
"Где-то кто-то кого-то пытается убедить, что система ВАР -- это плохо"?
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