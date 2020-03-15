Виктор КОРНИЕНКО: «Которую игру из-за судейства теряем очки»

Защитник «Мариуполя» недоволен работой арбитра в матче с «Днепром-1»

  • 15.03.2020 15:52
  • 1536 просмотров
  • 4 комментария
Виктор КОРНИЕНКО: «Которую игру из-за судейства теряем очки»
© ФК Мариуполь. Виктор Корниенко

Игрок «Мариуполя» Виктор Корниенко высказался о матче 23-го тура УПЛ, в котором азовцы уступили «Днепру-1» (0:2).

«Какие могут быть впечатления? Проиграли… Которую уже игру из-за судейства мы теряем очки. Сегодня пропустили первый мяч и нам тяжело было отыграться. Пенальти? Смотрите, было две ситуации. Когда поставили пенальти в наши ворота, то в штрафной было много людей и Арановский увидел игру рукой. В другой ситуации я простреливаю — мяч явно попадает в руку защитнику, но судьи этого не видят. Как это можно трактовать? Почему хотя бы не посмотреть VAR?», - сказал Корниенко.

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Источник — ФК Мариуполь

(6 голосов)

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Комментарии
    Mister Ю
      Mister Ю, 15.03.2020 16:33
    0
    Вот давайте начистоту!
    Кому высказался?.. Где фамилия человека, который брал интервью?..
    Это только мне кажется, что
    "Где-то кто-то кого-то пытается убедить, что система ВАР -- это плохо"?
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 15.03.2020 16:13
    +2
    Защитник Днепра - 1, держал руки сзади в замке, а куда их было девать? Поэтому пенальти справедливо не назначили. Днепр - 1 заслуженно победил 2 : 0. Еще создали 2 стопроцентных момента у ворот Мариуполя, а еще кучу полумоментов.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 15.03.2020 16:05
    0
    Шахтер-2 играет вместе с Шахтером. Это нормально для одного дивизиона!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 15.03.2020 15:59
    +5
    Вот поэтому ты и играешь в Мариуполе
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 15.03.2020 15:59
    +5
    Вот поэтому ты и играешь в Мариуполе
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 15.03.2020 16:13
    +2
    Защитник Днепра - 1, держал руки сзади в замке, а куда их было девать? Поэтому пенальти справедливо не назначили. Днепр - 1 заслуженно победил 2 : 0. Еще создали 2 стопроцентных момента у ворот Мариуполя, а еще кучу полумоментов.
    Ссылка
    Mister Ю
      Mister Ю, 15.03.2020 16:33
    0
    Вот давайте начистоту!
    Кому высказался?.. Где фамилия человека, который брал интервью?..
    Это только мне кажется, что
    "Где-то кто-то кого-то пытается убедить, что система ВАР -- это плохо"?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 15.03.2020 16:05
    0
    Шахтер-2 играет вместе с Шахтером. Это нормально для одного дивизиона!
    Ссылка
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