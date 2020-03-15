Виктор КОРНИЕНКО: «Которую игру из-за судейства теряем очки»

Игрок «Мариуполя» Виктор Корниенко высказался о матче 23-го тура УПЛ, в котором азовцы уступили «Днепру-1» (0:2).

«Какие могут быть впечатления? Проиграли… Которую уже игру из-за судейства мы теряем очки. Сегодня пропустили первый мяч и нам тяжело было отыграться. Пенальти? Смотрите, было две ситуации. Когда поставили пенальти в наши ворота, то в штрафной было много людей и Арановский увидел игру рукой. В другой ситуации я простреливаю — мяч явно попадает в руку защитнику, но судьи этого не видят. Как это можно трактовать? Почему хотя бы не посмотреть VAR?», - сказал Корниенко.