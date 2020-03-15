ЛУЧКЕВИЧ: «Многое не получалось. Но потом проснулись и сравняли счет»

Футболист «Александрии» Валерий Лучкевич подвел итоги победы над «Колосом» (4:2) в поединке 23-го тура УПЛ.
«В последнюю неделю график получился насыщенным, поэтому тренеры провели ротацию. На игру с «Колосом» вышли семь свежих футболистов. Думаю, что по итогу все хорошо отыграли. Правда, до пропущенного мяча у нас многое не получалось. Но потом проснулись, сравняли счет, забив гол в раздевалку. Во втором тайме, на мой взгляд, мы полностью уже переигрывали «Колос» и заслуженно победили.
Тренер перед матчем спрашивал, как себя чувствую, смогу ли играть. С физическими кондициями и восстановлением проблем не было.
Прошлый матч я пропускал из-за перебора карточек. Но у «Колоса» хорошая команда, пытается играть в комбинационный футбол, с переводами мяча на фланги. Но мы хорошо их изучили, уделили персональное внимание некоторым игрокам и были готовы к матчу», — отметил Лучкевич.
Источник — zbirna.com
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