Трубин, Майкон и Марлос в старте Шахтера на матч с Зарей

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура УПЛ между «Зарей» и «Шахтером».
Начало матча в 14:00.
Стартовые составы:
«Заря»: Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Леднев, Хомченовский, Кабаев.
«Шахтер»: Трубин - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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