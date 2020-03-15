Трубин, Майкон и Марлос в старте Шахтера на матч с Зарей

Тренеры определились с составами на игру чемпионата Украины

  • 15.03.2020 13:27
  • 475 просмотров
  • 5 комментариев
Трубин, Майкон и Марлос в старте Шахтера на матч с Зарей
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура УПЛ между «Зарей» и «Шахтером».

Начало матча в 14:00.

Стартовые составы:

«Заря»: Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Леднев, Хомченовский, Кабаев.

«Шахтер»: Трубин - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 13:47
    0
    ihor7003, 15.03.2020 13:37
    Шахтер вдесятером играть будет? Ау??????
    Наверное у Каштру какае-то тактика...
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 13:46
    0
    Почти основа у Шахты
    Ссылка
    serg1508
      serg1508, 15.03.2020 13:45
    0
    ihor7003, 15.03.2020 13:37
    Шахтер вдесятером играть будет? Ау??????
    А разве, между Алан и Патрик запятой не видно?
    Ссылка
    SEPULTARA
      SEPULTARA, 15.03.2020 13:44
    -2
    ihor7003, 15.03.2020 13:37
    Шахтер вдесятером играть будет? Ау??????
    лохметов уже в старте
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.03.2020 13:37
    0
    Шахтер вдесятером играть будет? Ау??????
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 13:47
    0
    ihor7003, 15.03.2020 13:37
    Шахтер вдесятером играть будет? Ау??????
    Наверное у Каштру какае-то тактика...
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 13:46
    0
    Почти основа у Шахты
    Ссылка
    serg1508
      serg1508, 15.03.2020 13:45
    0
    ihor7003, 15.03.2020 13:37
    Шахтер вдесятером играть будет? Ау??????
    А разве, между Алан и Патрик запятой не видно?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.03.2020 13:37
    0
    Шахтер вдесятером играть будет? Ау??????
    Ссылка
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