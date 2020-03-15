Станислав СОРОКИН: «У нас было все, чтобы обыграть Александрию»

Хавбек «Колоса» Станислав Сорокин поделился эмоциями после поражения команды от «Александрии» в матче 23-го тура УПЛ.

Игра закончилась со счетом 2:4.

«Первый тайм провели хорошо, правда, пропустили ненужный гол в раздевалку. На второй тайм выходили с хорошим настроением, но так получилось. Может, кто-то не доиграл.

Какой бы результат ни был в первом тайме, нужно во втором выходить и биться. У нас было все для того, чтобы выиграть. Всегда есть мотивация двигаться и быть выше. Нам ничего не мешало выиграть и догонять «Александрию», бороться за места выше», – сказал Сорокин.