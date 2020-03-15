Барселона нацелилась на молодого таланта Лиона

«Барселона» намерена подписать форварда «Лиона» Райана Черки.
Как сообщает Calciomercato, каталонский клуб собирается купить 16-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
В этом сезоне Черки сыграл 12 матчей за «Лион» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.
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Источник — Calciomercato
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