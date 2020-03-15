Барселона нацелилась на молодого таланта Лиона

16-летний Райан Черки может продолжить карьеру в Испании

  • 15.03.2020 12:56
  • 363 просмотра
  • 1 комментарий
Барселона нацелилась на молодого таланта Лиона
© Le Progres

«Барселона» намерена подписать форварда «Лиона» Райана Черки.

Как сообщает Calciomercato, каталонский клуб собирается купить 16-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Черки сыграл 12 матчей за «Лион» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.

Также футболиста хочет подписать «Реал».

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Источник — Calciomercato

(2 голоса)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 15.03.2020 13:47
    -1
    нифигасе вид на 16 лет
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