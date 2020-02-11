Реалу придется заплатить 35 млн евро за 16-летнего игрока Лиона

Мадридский «Реал» нацелился на 16-летнего хавбека «Лиона» Райана Черки.
Как сообщает Don Balon, французский клуб готов продать своего таланта за 35 миллионов евро.
Футболист может перебраться в Мадрид уже этим летом.
Черки дебютировал за основную команду «Лиона» в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах.
Отметим, что «Реал» следит за Черки еще с прошлого сезона.
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Источник — Don Balon
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