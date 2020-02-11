Реалу придется заплатить 35 млн евро за 16-летнего игрока Лиона

Мадридский «Реал» нацелился на 16-летнего хавбека «Лиона» Райана Черки.

Как сообщает Don Balon, французский клуб готов продать своего таланта за 35 миллионов евро.

Футболист может перебраться в Мадрид уже этим летом.

Черки дебютировал за основную команду «Лиона» в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах.

Отметим, что «Реал» следит за Черки еще с прошлого сезона.