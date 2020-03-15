БУРДА: «Мне нужно набрать кондиции. Надеюсь, что буду еще прибавлять»

Защитник «Динамо» Никита Бурда прокомментировал свое возвращение на поле в матче молодежного первенства Украины «Динамо» U21 против «Ворсклы» U21 (2:2).

- Как оценю свою игру? Мне сложно сказать. Пусть лучше тренер оценивает. Немного тяжело было, так как был большой перерыв. Я старался. Что-то получалось, что-то нет. Надеюсь, дальше буду только прибавлять.

- У тебя была персональная поддержка на матче с «Ворсклой» - пришли партнеры по команде. Ребята поздравили после игры с возвращением на поле?

- Да, конечно. Все поздравили, очень много сообщений пришло. Я благодарен всем. Очень приятно, что много кто искренне переживает за меня. Моя семья, партнеры по команде были рядом. Много болельщиков писало. Это очень важно для меня.

- Как сейчас себя чувствуешь?

- Все хорошо. Сыграл 30 минут. На данный момент это оптимальное количество игрового времени. Давно мечтал вернуться на поле и думал постоянно об этом.

- Какой дальнейший план действий - будешь играть за дубль или уже увидим тебя в заявке на матч с «Десной»?

- Мне нужно еще набрать кондиции. Думаю, что молодежь мне поможет в этом, а я постараюсь им помочь. Пока буду за дубль играть. Мне нужно хотя бы пару игр полностью отыграть, чтобы почувствовать игровой тонус, вспомнить все взаимосвязи.