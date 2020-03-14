Бурда сыграл впервые с 22 сентября 2019 года

24-летний защитник Никита Бурда сыграл за «Динамо» U-21 в поединке против «Ворсклы». Бурда вышел на замену на 62-й минуте встречи, заменив Забарного.

Поединок завершился со счетом 2:2.

Отметим, что Бурда последний раз выходил на поле 22 сентября 2019 года. В матче с «Ворсклой» защитник получил разрыв крестообразных связок.