Максим ЛОПЫРЕНОК: «Футбол без зрителей - очень плохо»

Защитник высказался об игре при пустых трибунах

  • 15.03.2020 11:49
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Максим ЛОПЫРЕНОК: «Футбол без зрителей - очень плохо»
© СК Днепр-1. Максим Лопыренок

Защитник СК «Днепр-1» Максим Лопирьонок прокомментировал победу над «Мариуполем» (2:0).

- Чувствую себя хорошо, врач меня подлечил, так что все отлично.

- Команда сыграла с «Мариуполем» два матча подряд. Насколько эти победы отличаются?
- Неделю назад соперник играл в меньшинстве, но это были не наши проблемы. Мы всегда играем в свой футбол, и выходим на поле с одной целью - победить. Мы справились с этой задачей и неделю назад, и сегодня, и снова победили с хорошим счетом.

- Сегодняшняя победа важна и со стратегической точки зрения?
- Да, у нас стоит задача занять по итогам второго этапа 7 место, так что будет продолжаться борьба за лидерство во второй шестерке.

- После сегодняшней игры в «Мариуполя» снова вопрос к судейству.
- Повторюсь, это не наши проблемы. Мы играем в футбол, а за все моменты по правилам ответственность несет арбитр.

- Как относишься к футболу без зрителей?
- Конечно, футбол без зрителей - это очень плохо, ведь мы играем и для них, и для себя. Но сейчас в стране такая ситуация, на которую мы повлиять никак не можем.

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Источник — СК Днепр-1

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