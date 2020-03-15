КОНТЕ о коронавирусе: «Если мы будем держаться вместе, сможем победить»

Наставник «Интера» Антонио Конте обратился к жителями Италии в связи с пандемией вируса COVID-19 в стране.
«Пожалуйста, оставайтесь дома и соблюдайте правила. Это единственный способ противостоять этой ситуации. Это трудный и тяжелый момент для всех нас, но если мы будем держаться вместе, мы сможем победить. Не сдавайтесь!», - сказал Конте
Из-за коронавируса чемпионат Италии по футболу приостановлен.
Напомним, что в «Интере» введен карантин до 22 марта.
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Источник — ФК Интер
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