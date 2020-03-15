Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Заря не должна проиграть Шахтеру»

Экс-игрок луганчан считает, что матч будет равным

  • 15.03.2020 11:21
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Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Заря не должна проиграть Шахтеру»
© ФК Днепр. Александр Поклонский

Бывший футболист «Зари» Александр Поклонский поделился прогнозом на матч 23-го тура УПЛ между «Зарей» и «Шахтером».

«Луганчане не раз доводили, что могут на равных играть с грандами. Учитывая, что «Шахтер» провел тяжелый поединок в Лиге Европы с «Вольфсбургом», у команды Виктора Скрипника появляется дополнительный «плюсик». Восстановился ли в полной мере их соперник - покажет только игра. Во всяком случае, шансы на успех у «Зари» неплохие, не должна проиграть - ставлю на 1:1», - сказал Поклонский.

Матч «Заря» – «Шахтер» состоится 15 марта в 14:00. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.

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Источник — Footboom

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