Зинченко – худший в Манчестер Сити по средней оценке InStat

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко занимает последнее место в «Манчестер Сити» по средней оценке InStat (292 балла).
В то же время, в прошлом сезоне его индекс в клубе составлял 320 баллов, а в позапрошлом — 298. В отборочном турнире Евро-2020 — 288 баллов.
К слову, с такой оценкой Зинченко попал бы в пятерку самых полезных игроков УПЛ нынешнего сезона.
Что касается работоспособности, то по среднему числу ТТД украинец находится на втором месте в «Манчестер Сити» – 114 с браком 13%. Лучше показатель только у Родри (118 при 9%). Вместе с испанцем Зинченко отдал больше всего в среднем передач – 91.
Отметим, что в текущем сезоне украинец сыграл 18 матчей.
Ранее Зинченко получил одну из самых низких оценок за матч с «Манчестер Юнайтед».
Источник — zbirna.com
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