Зинченко – худший в Манчестер Сити по средней оценке InStat

Украинский полузащитник пасет задних в своей команде

  • 15.03.2020 10:19
  • 1389 просмотров
  • 1 комментарий
Зинченко – худший в Манчестер Сити по средней оценке InStat
© Павел Кубанов. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко занимает последнее место в «Манчестер Сити» по средней оценке InStat (292 балла).

В то же время, в прошлом сезоне его индекс в клубе составлял 320 баллов, а в позапрошлом — 298. В отборочном турнире Евро-2020 — 288 баллов.

К слову, с такой оценкой Зинченко попал бы в пятерку самых полезных игроков УПЛ нынешнего сезона.

Что касается работоспособности, то по среднему числу ТТД украинец находится на втором месте в «Манчестер Сити» – 114 с браком 13%. Лучше показатель только у Родри (118 при 9%). Вместе с испанцем Зинченко отдал больше всего в среднем передач – 91.

Отметим, что в текущем сезоне украинец сыграл 18 матчей.

Ранее Зинченко получил одну из самых низких оценок за матч с «Манчестер Юнайтед».

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 15.03.2020 10:32
    +1
    Худший из лучших-это вполне достойное выступление
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.03.2020 10:32
    +1
    Худший из лучших-это вполне достойное выступление
    Ссылка
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