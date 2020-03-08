Зинченко получил одну из самых низких оценок за матч с Манчестер Юнайтед

Хуже украинца в составе «Манчестер Сити» сыграли только Эдерсон и Менди

  • 08.03.2020 22:43
  • 1043 просмотра
  • 10 комментариев
Зинченко получил одну из самых низких оценок за матч с Манчестер Юнайтед
© Twitter. Александр Зинченко

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в поединке 29-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Зинченко вышел на поле в стартовом составе «горожан» и был заменен на Бенжамена Менди на 77-й минуте встречи.

За свою игру Александр получил оценку 6,1. Это третья с конца оценка среди всех игроков «Манчестер Сити», принявших участие в матче. Ниже оценили только бразильского вратаря Эдерсона (4,4), допустившего две результативные ошибки, и Бенжамена Менди (5,7), вышедшего на поле вместо Зинченко. Оценку 6,1 также получил аргентинский форвард «горожан» Серхио Агуэро.

Лучшим в составе «Манчестер Сити» признан 25-летний португальский правый защитник Жоау Канселу, получивший 7,5 баллов.

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Источник — WhoScored.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:21
    0
    Извените заглючело___ КИЕВСТАР 100,
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    +1
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    0
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    0
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    0
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    0
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    0
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    aka
      aka, 08.03.2020 23:14
    0
    трахайся,Шурик,трахайся. Засунь талант в причинное место своей переходящей. Не ты первым будешь
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
      Kangoo Dingoo, 08.03.2020 23:12
    0
    Щось Зіна не прогресує... Седан походу його ******ує
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 08.03.2020 23:03
    +3
    Все по ділу. Джеймс і Ван-Біссака знатно повозили Зінченка. Ван-Біссака взагалі по-моєму в трійку кращих правих захисників у світі входить - скільки його мю матчі не дивився,закриває будь-кого намертво.Стерлінг його в чемпіонаті у двох матчах жодного разу не обіграв.Мане теж намучився.Обумеянгу було важко. Прекрасне придбання МЮ.
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 08.03.2020 23:03
    +3
    Все по ділу. Джеймс і Ван-Біссака знатно повозили Зінченка. Ван-Біссака взагалі по-моєму в трійку кращих правих захисників у світі входить - скільки його мю матчі не дивився,закриває будь-кого намертво.Стерлінг його в чемпіонаті у двох матчах жодного разу не обіграв.Мане теж намучився.Обумеянгу було важко. Прекрасне придбання МЮ.
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    +1
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:21
    0
    Извените заглючело___ КИЕВСТАР 100,
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    0
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    0
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    0
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    0
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:18
    0
    Зато Кубков выиграл больше все чем НАШИ англичане. Кто футболки коллекционировал, кто Кубки.....
    Ссылка
    aka
      aka, 08.03.2020 23:14
    0
    трахайся,Шурик,трахайся. Засунь талант в причинное место своей переходящей. Не ты первым будешь
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
      Kangoo Dingoo, 08.03.2020 23:12
    0
    Щось Зіна не прогресує... Седан походу його ******ує
    Ссылка
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