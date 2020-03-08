Зинченко получил одну из самых низких оценок за матч с Манчестер Юнайтед

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял участие в поединке 29-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Зинченко вышел на поле в стартовом составе «горожан» и был заменен на Бенжамена Менди на 77-й минуте встречи.

За свою игру Александр получил оценку 6,1. Это третья с конца оценка среди всех игроков «Манчестер Сити», принявших участие в матче. Ниже оценили только бразильского вратаря Эдерсона (4,4), допустившего две результативные ошибки, и Бенжамена Менди (5,7), вышедшего на поле вместо Зинченко. Оценку 6,1 также получил аргентинский форвард «горожан» Серхио Агуэро.

Лучшим в составе «Манчестер Сити» признан 25-летний португальский правый защитник Жоау Канселу, получивший 7,5 баллов.