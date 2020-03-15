Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Хочу зайти в топ-20 и выиграть турнир Большого шлема»

Украинская теннисистка – о мечтах и планах

  • 15.03.2020 09:50
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Хочу зайти в топ-20 и выиграть турнир Большого шлема»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала, как пришла в теннис и чего хочет достичь в этом виде спорта.

«Моя цель сейчас – улучшить себя на корте и за его пределами, быть более дисциплинированной, зайти в топ-20 мирового рейтинга и выиграть турнир Большого шлема. Моя мечта – просто быть счастливым человеком в повседневной жизни.

Характер и дух, которые у меня есть сейчас, это из детства. Я занималась теннисом, плаванием, танцами, гимнастикой, пением. Мне очень нравятся те занятия, где можно выплеснуть всю свою энергию.

На первую тренировку по теннису я пошла с дедушкой. Вскоре я поняла, что у меня лежит душа к этому виду спорта, и я действительно хочу увидеть себя в нем», – сказала Даяна. 

Отметим, что Ястремская уже подымалась на 21-е место в мировом рейтинге и в свои 19 лет выиграла 3 титула WTA.

ВИДЕО. Моя история. Ястремская рассказала о своей жизни

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Источник — Tennis World USA

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