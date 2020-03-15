ПЕТРАКОВ: «Не смогу работать в клубе, если сверху начнут командовать»

Главный тренер сборной Украины U-20, выигравшей в прошлом году чемпионат мира, Александр Петраков рассказал, почему не перешел на клубную работу.



«Мне будет сложно. У меня характер. Я не смогу работать в условиях, когда сверху начнут командовать – тогда все рассыпется. Мне нравится, когда никто не вмешивается в мою работу. Иначе мне будет очень сложно.



Были звонки, предложения. Но ничего серьезного. Я нахожусь на своем месте. Я горд тем, что я украинец и могу прославлять свою родину», – сказал Петраков.



Отметим,что сейчас специалист работает со сборной Украины U-17.