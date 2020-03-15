ПЕТРАКОВ: «Не смогу работать в клубе, если сверху начнут командовать»

Известный специалист рассказал, почему продолжает работать со сборными

  • 15.03.2020 09:15
  • 290 просмотров
  • 0 комментариев
ПЕТРАКОВ: «Не смогу работать в клубе, если сверху начнут командовать»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины U-20, выигравшей в прошлом году чемпионат мира, Александр Петраков рассказал, почему не перешел на клубную работу.
 
«Мне будет сложно. У меня характер. Я не смогу работать в условиях, когда сверху начнут командовать – тогда все рассыпется. Мне нравится, когда никто не вмешивается в мою работу. Иначе мне будет очень сложно. 
 
Были звонки, предложения. Но ничего серьезного. Я нахожусь на своем месте. Я горд тем, что я украинец и могу прославлять свою родину», – сказал Петраков.
 
Отметим,что сейчас специалист работает со сборной Украины U-17.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 24

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности