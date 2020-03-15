Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 15-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором встретятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 14:00.
Плеер будет добавлен ближе к началу матча
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер».
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Источник — #FootballHub
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