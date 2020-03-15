Жена Артеты: «Муж чувствует себя хорошо, он в порядке»

Лорена Бернал рассказала о самочувствии главного тренера «Арсенала»

  • 15.03.2020 06:03
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Жена Артеты: «Муж чувствует себя хорошо, он в порядке»
© instagram.com. Лорена Бернал

Жена главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты Лорена Бернал сообщила, что главный тренер «Арсенала» без особых проблем переносит заболевание коронавирусом.

«Учитывая обстоятельства, в которых мы находимся прямо сейчас, я чувствую себя обязанной поделиться своими ощущениями. Я хочу сказать спасибо каждому из вас за ваши пожелания, сообщения, письма, звонки. Это было ошеломительно. Я также понимаю, что вы хотите знать, как обстоят дела. Мой муж чувствует себя хорошо, он в порядке. Это правда, что у него были симптомы вируса, но симптомы никогда бы не помешали ему делать свою работу в обычной ситуации. Он бы просто принял ибупрофен или парацетамол и отправился на работу как ни в чем не бывало. Ничего серьезного. Слегка повышенная температура, какие-то боли, но и только. Таков его опыт. Мои дети и я прекрасно себя чувствуем», — сообщила жена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lorena Bernal (@lober99)

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Источник — Sport.ua

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