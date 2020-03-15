Алексей СЫЧ: «Немного везения - и у Карпат все наладится»

18-летний полузащитник дебютировал в основном составе «зелено-белых»

  • 15.03.2020 04:40
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Алексей СЫЧ: «Немного везения - и у Карпат все наладится»
© ФК Карпаты. Алексей Сыч

18-летний полузащитник «Карпат» Алексей Сыч дебютировал за основной состав «зелено-белых» в львовском дерби.

«В восемнадцать лет попасть в первую команду - огромный плюс. Чувствовал непревзойденные эмоции, в начале игры было небольшое волнение, но уже во время матча оно исчезло. Конечно, поддержка всегда играет большую роль, но произошло так, что сегодня трибуны были пусты. Семья смотрела поединок дома по телевизору, уже все позвонили и поздравили с дебютом. Благодарен каждому за поздравления! После матча Роман Санжар пожал мне руку и сказал, что я молодец.

Партнеры по команде меня тоже поддержали. Сказали, что по ходу встречи будут помогать подсказками и главное, чтобы я не волновался. Относительно игры, то сейчас нам нужно наконец найти этот свой фарт... Сегодня мы не забили пенальти, нам также не забили, но, надеюсь, немного везения - и все наладится».

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Источник — ФК Карпаты

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