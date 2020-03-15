Сергей ЛОГИНОВ: «VAR делает футбол более справедливым»

Капитан СК «Днепр-1» Сергей Логинов прокомментировал победу днепрян в матче против «Мариуполя» (2:0).

- Позади вторая подряд победа над мариупольцами, но сейчас она была значительно сложнее.

- Действительно, мы выходили на этот матч, зная, что у соперника будет совсем другой настрой на поединок. Соответственно, и мы настраивались на матч, помня о том, как сложилась предыдущая игра. Считаю, что нам многое удалось из того, что мы запланировали на эту встречу.

- Команда второй матч подряд сыграла в защите на ноль. Чья заслуга в первую очередь?

- Заслуга, в первую очередь, конечно, всей команды. Еще в первом тайме мы все правильно делали, начиная с атакующей группы, и все это дает собственные плоды. Второй сухой матч подряд в защите добавляет команде уверенности, и, повторюсь, это заслуга всей команды, за две игры мы не пропустили ни одного гола.

- Уже традиционно не можем пройти мимо этой темы. Твое отношение к VAR?

- На самом деле трудно сразу ответить, но VAR делает футбол более справедливым, как бы то ни казалось соперникам. Сегодня снова был момент с VAR, который повлиял на игру. Считаю, что все было справедливо.

- Мариупольцы считают, что в штрафной днепрян также была игра рукой.

- В этом моменте был Адамюк, и он буквально прятал руки назад, а мяч там или попал в руку, или прошел рядом с ней. Однако есть арбитр за видеомонитором, который за всем этим наблюдает, и если ничего не назначили после такого момента, значит все было в рамках правил.

- Сейчас команда набрала неплохой ход, но неизвестно, что будет дальше. Какое по этому поводу настроение в коллективе?

- Сейчас мы все в таком подвешенном состоянии, потому что мы видим, что по всей Европе отменяют национальные чемпионаты. Мое личное мнение - не хочется, чтобы отменяли и переносили игры. Да, это минус, что мы играем без болельщиков, но я считаю, что надо играть, держать себя в игровом и тренировочном тонусе, и это не очень хорошо, если будут отменять чемпионат. Но это с одной стороны, а с другой - это все делается для здоровья людей во всей Европе и мире. Поэтому, какое примут решение, такое нам и предстоит принять.