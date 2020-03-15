Тренер женской сборной Украины: «Очень довольна поездкой в ​​Испанию»

Наталья Зинченко прокомментировала выступление женской сборной Украины на международном турнире

  • 15.03.2020 02:39
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Тренер женской сборной Украины: «Очень довольна поездкой в ​​Испанию»
© УАФ

Очередной этап подготовки к отборочным матчам Евро-2021 женская сборная Украины провела в Испании, где заняла третье место на представительном международном турнире Pinatar Cup. Выступление «сине-желтых» прокомментировала главный тренер нашей команды Наталья Зинченко.

- Я очень довольна поездкой в ​​Испанию, где благодаря УАФ для нас были созданы надлежащие условия для тренировочного процесса, а спарринги с сильными соперниками помогли убедиться, чего мы на самом деле стоим.

- И все же, в определенной степени удивило, что среди участников Pinatar Cup не было испанок...
- Дело в том, что организатор этих соревнований - шотландская ассоциация футбола, и именно она определяла состав участников. И я очень рада, что мы оказались среди приглашенных.

- Сборная Украины была представлена ​​боевым составом?
- Да, хотя следует учесть, что в Украине сезон еще не возобновился, и мои подопечные находились не в боевой форме.

- В Испании обошлось без неожиданностей: сборная Украины преодолела сопротивление футболисток Северной Ирландии (4:0), которые в рейтинге находятся ниже нее, и уступила шотландкам (0:3) и исландкам (0:1), опережающим ее в табели о рангах. Все действительно было по игре?
- Считаю, что мы не заслуживали поражения в матче с исландками, но на высоте была их вратарь. Впрочем, на этом этапе подготовки для нас важно обогатиться игровой практикой, перенять какие-то домашние заготовки у именитых оппоненток. В частности, меня очень приятно удивили шотландки. Ранее они действовали прямолинейно, в силовой манере, а здесь порадовали комбинационным стилем, умением быстро переходить от обороны к атаке.

- Вы имели возможность задействовать всех вызванных на сбор игроков?
- Да, теперь у меня есть исчерпывающая информация, кто чего стоит. Отмечу, что двери в сборную еще открыты, и в ближайшее время в календарных матчах чемпионата Украины я планирую пересмотреть еще нескольких потенциальных игроков главной команды страны.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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