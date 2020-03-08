Женская сборная Украины разгромила Северную Ирландию

Во втором туре международного турнира в Испании женская сборная Украины одержала победу с крупным счетом.

После поражения в первом туре Pinatar Cup от Шотландии (0:3) в субботу соперником сине-желтых был еще один представитель британского футбола - команда Северной Ирландии. На этот раз украинки значительно превосходили своего оппонента, что отразилось в четырех «сухих» мячах.

Напомним, что женская сборная Украины готовится к решающим поединкам квалификационного турнира Евро-2021, ближайшие из которых состоятся в следующем месяце - против Черногории на выезде (10 апреля) и Греции на своем поле (14 апреля в Запорожье).

Международный турнир среди национальных женских сборных Pinatar Cup

04.03.2020

Шотландия - Украина - 3:0

Северная Ирландия - Исландия - 0:1

07.03.2020

Исландия - Шотландия - 0:1

Украина - Северная Ирландия - 4:0 (4:0)

Голы: Козлова (18), Апанащенко (33, 38), Овдийчук (39).

Украина: Санина (Бондарчук, 73), Подольская, Шматко, Басанская (Деркач, 73), Филенко, Калинина, Панцулая (Китаева, 66), Химич (Кунина, 66), Овдийчук (Романенко, 46), Козлова, Апанащенко (Андрухив, 46).

Турнирная таблица

И В Н П М О 1. Шотландия 2 2 0 0 4—0 6 2. Украина 2 1 0 1 4—3 3 3. Исландия 2 1 0 1 1—1 3 4. Северная Ирландия 2 0 0 2 0—5 0

10.03.2020

Исландия - Украина (16.00)

Шотландия - Северная Ирландия (20.00)