Женская сборная Украины разгромила Северную Ирландию

Украинки провели второй поединок на международном турнире Pinatar Cup

  • 08.03.2020 01:25
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Женская сборная Украины разгромила Северную Ирландию
© УАФ

Во втором туре международного турнира в Испании женская сборная Украины одержала победу с крупным счетом.

После поражения в первом туре Pinatar Cup от Шотландии (0:3) в субботу соперником сине-желтых был еще один представитель британского футбола - команда Северной Ирландии. На этот раз украинки значительно превосходили своего оппонента, что отразилось в четырех «сухих» мячах.

Напомним, что женская сборная Украины готовится к решающим поединкам квалификационного турнира Евро-2021, ближайшие из которых состоятся в следующем месяце - против Черногории на выезде (10 апреля) и Греции на своем поле (14 апреля в Запорожье).

Международный турнир среди национальных женских сборных Pinatar Cup

04.03.2020
Шотландия - Украина - 3:0
Северная Ирландия - Исландия - 0:1

07.03.2020

Исландия - Шотландия - 0:1

Украина - Северная Ирландия - 4:0 (4:0)

Голы: Козлова (18), Апанащенко (33, 38), Овдийчук (39).

Украина: Санина (Бондарчук, 73), Подольская, Шматко, Басанская (Деркач, 73), Филенко, Калинина, Панцулая (Китаева, 66), Химич (Кунина, 66), Овдийчук (Романенко, 46), Козлова, Апанащенко (Андрухив, 46).

Турнирная таблица

 

 

И

В

Н

П

М

О

 1.

Шотландия

2

2

0

0

4—0

6

 2.

Украина

2

1

0

1

4—3

3

 3.

Исландия

2

1

0

1

1—1

3

 4.

Северная Ирландия

2

0

0

2

0—5

0

10.03.2020

Исландия - Украина (16.00)
Шотландия - Северная Ирландия (20.00)

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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