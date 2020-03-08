Женская сборная Украины разгромила Северную Ирландию

Во втором туре международного турнира в Испании женская сборная Украины одержала победу с крупным счетом.
После поражения в первом туре Pinatar Cup от Шотландии (0:3) в субботу соперником сине-желтых был еще один представитель британского футбола - команда Северной Ирландии. На этот раз украинки значительно превосходили своего оппонента, что отразилось в четырех «сухих» мячах.
Напомним, что женская сборная Украины готовится к решающим поединкам квалификационного турнира Евро-2021, ближайшие из которых состоятся в следующем месяце - против Черногории на выезде (10 апреля) и Греции на своем поле (14 апреля в Запорожье).
Международный турнир среди национальных женских сборных Pinatar Cup
04.03.2020
Шотландия - Украина - 3:0
Северная Ирландия - Исландия - 0:1
07.03.2020
Исландия - Шотландия - 0:1
Украина - Северная Ирландия - 4:0 (4:0)
Голы: Козлова (18), Апанащенко (33, 38), Овдийчук (39).
Украина: Санина (Бондарчук, 73), Подольская, Шматко, Басанская (Деркач, 73), Филенко, Калинина, Панцулая (Китаева, 66), Химич (Кунина, 66), Овдийчук (Романенко, 46), Козлова, Апанащенко (Андрухив, 46).
Турнирная таблица
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Шотландия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4—0
|
6
|
2.
|
Украина
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4—3
|
3
|
3.
|
Исландия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1—1
|
3
|
4.
|
Северная Ирландия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0—5
|
0
10.03.2020
Исландия - Украина (16.00)
Шотландия - Северная Ирландия (20.00)
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.