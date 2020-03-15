Олег КУДРИК: «Два нереализованных пенальти, боевая игра – настоящее дерби»

Вратарь «Карпат» прокомментировал ничью с ПФК «Львов»

  • 15.03.2020 02:19
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Олег КУДРИК: «Два нереализованных пенальти, боевая игра – настоящее дерби»
© ФК Карпаты. Олег Кудрик

Голкипер «Карпат» Олег Кудрик, который в поединке против ПФК «Львов» не дал себя переиграть с 11-тиметровой отметки, прокомментировал результат львовского дерби (1:1).

«Сегодня получилась хорошая игра. Считаю, что если бы на матче присутствовали болельщики, то им бы матч понравился. Поединок проходил на встречных курсах, особенно в конце матча, моменты имели и мы, и ПФК «Львов», два нереализованных пенальти, боевая игра - настоящее дерби. Однако для нас оно завершилось негативно, потому что мы стремились одержать победу, ничья нам не дает особых плюсов.

После двух выходных мы соберемся, на теории проанализируем игру и разберем свои ошибки. Пенальти? Я угадал угол, куда пробил соперник. После матча пообщались с Богданом Сарнавским, прежде всего поблагодарили друг друга за игру и вспомнили, что в позапрошлом дерби был подобный сценарий с двумя нереализованными пенальти, ситуация сегодня повторилась».

Как Кудрик взял пенальти.

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Источник — ФК Карпаты

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