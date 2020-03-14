Евро-2020 могут перенести на декабрь

Пандемия коронавируса поставила под сомнение проведение Евро-2020 летом текущего года.

Судьба турнира может быть решена на собрании УЕФА во вторник, 17 марта. Рассматривается возможность переноса турнира на 2021 год.

Однако теперь английские СМИ сообщили о том, что УЕФА рассматривает еще один вариант: проведение Евро-2020 в декабре текущего года. Такое предложение также будет обсуждаться 17 марта.

Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля.