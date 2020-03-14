Супряга забил шестой гол в УПЛ весной

Сегодня «Днепр-1» в 23-м туре УПЛ обыграл «Мариуполь» со счетом 2:0. Второй гол в составе «Днепра-1» забил арендованный у «Динамо» форвард Владислав Супряга.
Для Супряги это уже шестой гол в весенней части сезона УПЛ. Ранее он сделал хет-трик в ворота «Динамо», а также забивал «Карпатам» и «Шахтеру».
Суммарно в нынешнем сезоне УПЛ Супряга забил уже 9 голов. Это больше, чем у кого-либо из игроков «Динамо».
Ранее Супряга был признан лучшим игроком февраля в УПЛ.
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Источник — Sport.ua
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