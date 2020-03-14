Супряга забил шестой гол в УПЛ весной

Арендованный у «Динамо» форвард продолжает забивать за «Днепр-1»

  • 14.03.2020 20:03
  • 1216 просмотров
  • 1 комментарий
Супряга забил шестой гол в УПЛ весной
© СК Днепр-1. Владислав Супряга

Сегодня «Днепр-1» в 23-м туре УПЛ обыграл «Мариуполь» со счетом 2:0. Второй гол в составе «Днепра-1» забил арендованный у «Динамо» форвард Владислав Супряга.

Для Супряги это уже шестой гол в весенней части сезона УПЛ. Ранее он сделал хет-трик в ворота «Динамо», а также забивал «Карпатам» и «Шахтеру».

Суммарно в нынешнем сезоне УПЛ Супряга забил уже 9 голов. Это больше, чем у кого-либо из игроков «Динамо».

Ранее Супряга был признан лучшим игроком февраля в УПЛ.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Aleks04
      Aleks04, 14.03.2020 20:11
    -1
    Супряге лучше не возвращаться в ДК, ибо Лесик угробит его карьеру. 2 хороших варианта для него: 1. Перейти в чемпионат например Бельгии. 2. Остаться в Днепре. Правда не один из этих вариантов не является возможным
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