Супряга забил шестой гол в УПЛ весной

Сегодня «Днепр-1» в 23-м туре УПЛ обыграл «Мариуполь» со счетом 2:0. Второй гол в составе «Днепра-1» забил арендованный у «Динамо» форвард Владислав Супряга.

Для Супряги это уже шестой гол в весенней части сезона УПЛ. Ранее он сделал хет-трик в ворота «Динамо», а также забивал «Карпатам» и «Шахтеру».

Суммарно в нынешнем сезоне УПЛ Супряга забил уже 9 голов. Это больше, чем у кого-либо из игроков «Динамо».

Ранее Супряга был признан лучшим игроком февраля в УПЛ.