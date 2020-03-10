Супряга - лучший игрок месяца УПЛ, Максимов - лучший тренер

По итогам февраля лучшим игроком УПЛ признан форвард «Днепра-1» Владислав Супряга, который запомнился хет-триком в ворота «Динамо», а также забил мяч в ворота «Карпат».
Лучшим тренером месяца стал наставник «Ворсклы» Юрий Максимов.
Полтавчане обыграли «Шахтер», а также едва не взяли очки в поединке с «Динамо», пропустив в компенсированное время.
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Источник — УПЛ
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