Супряга - лучший игрок месяца УПЛ, Максимов - лучший тренер

По итогам февраля лучшим игроком УПЛ признан форвард «Днепра-1» Владислав Супряга, который запомнился хет-триком в ворота «Динамо», а также забил мяч в ворота «Карпат».

Лучшим тренером месяца стал наставник «Ворсклы» Юрий Максимов.

Полтавчане обыграли «Шахтер», а также едва не взяли очки в поединке с «Динамо», пропустив в компенсированное время.