Карпаты и Львов не забивают пенальти друг другу второй матч в сезоне

В матче «Львов» - «Карпаты» в 6-й раз в истории чемпионатов Украины обе команды не реализовали пенальти. Егор Назарина не сумел переиграть Богдана Сарнавского, а Никита Татарков - Олега Кудрика. К слову, 19 октября 2019 года в первом львовском дерби нынешнего сезона земляки также обменялись «любезностями». Причем на высоте оказались все те же Богдан Сарнавский, парировавший удар Алексея Гуцуляка, и Олег Кудрик, выигравший поединок один на один у Пернамбуку.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Два нереализованных пенальти обеими командами в матче чемпионатов Украины:
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
Пенальти (исход)
|
Мин
|
ПС
|
17.06.1999
|
Карпаты - ЦСКА
|
3:3
|
Александр ПАЛЯНИЦА Карпаты (мимо)
|
56’
|
2:2
|
|
|
|
Сергей БЕЖЕНАР ЦСКА (мимо)
|
74’
|
3:2
|
23.03.2003
|
Карпаты - Арсенал
|
1:2
|
Сергей КОВАЛЬЧУК Карпаты (вратарь Вячеслав КЕРНОЗЕНКО)
|
49’
|
0:0
|
|
|
|
Олег ГУСЕВ Арсенал (вратарь Мацей НАЛЕПА)
|
60’
|
0:0
|
18.08.2007
|
Металлург Д - Кривбасс
|
0:1
|
Александр ИВАЩЕНКО Кривбасс (вратарь Владимир ДИШЛЕНКОВИЧ)
|
33’
|
0:1
|
|
|
|
Александр КОСЫРИН Металлург Д (вратарь Евгений БОРОВИК)
|
42’
|
0:1
|
15.11.2008
|
Ильичевец - Таврия
|
3:3
|
Дмитрий ВОРОБЕЙ Ильичевец (вратарь Андрей ДИКАНЬ)
|
4’
|
0:0
|
|
|
|
Александр КОВПАК Таврия (мимо)
|
21’
|
0:2
|
19.10.2019
|
Карпаты - Львов
|
0:0
|
Алексей ГУЦУЛЯК Карпаты (вратарь Богдан САРНАВСКИЙ)
|
7’
|
0:0
|
|
|
|
ПЕРНАМБУКУ Львов (вратарь Олег КУДРИК)
|
75’
|
0:0
|
14.03.2020
|
Львов - Карпаты
|
1:1
|
Егор НАЗАРИНА Карпаты (вратарь Богдан САРНАВСКИЙ)
|
86’
|
1:1
|
|
|
|
Никита ТАТАРКОВ Львов (вратарь Олег КУДРИК)
|
88’
|
1:1
ПС - при счете.
Источник — Sport.ua
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