Карпаты и Львов не забивают пенальти друг другу второй матч в сезоне

В матче «Львов» - «Карпаты» в 6-й раз в истории чемпионатов Украины обе команды не реализовали пенальти. Егор Назарина не сумел переиграть Богдана Сарнавского, а Никита Татарков - Олега Кудрика. К слову, 19 октября 2019 года в первом львовском дерби нынешнего сезона земляки также обменялись «любезностями». Причем на высоте оказались все те же Богдан Сарнавский, парировавший удар Алексея Гуцуляка, и Олег Кудрик, выигравший поединок один на один у Пернамбуку.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Два нереализованных пенальти обеими командами в матче чемпионатов Украины:

Дата Матч Счет Пенальти (исход) Мин ПС 17.06.1999 Карпаты - ЦСКА 3:3 Александр ПАЛЯНИЦА Карпаты (мимо) 56’ 2:2 Сергей БЕЖЕНАР ЦСКА (мимо) 74’ 3:2 23.03.2003 Карпаты - Арсенал 1:2 Сергей КОВАЛЬЧУК Карпаты (вратарь Вячеслав КЕРНОЗЕНКО) 49’ 0:0 Олег ГУСЕВ Арсенал (вратарь Мацей НАЛЕПА) 60’ 0:0 18.08.2007 Металлург Д - Кривбасс 0:1 Александр ИВАЩЕНКО Кривбасс (вратарь Владимир ДИШЛЕНКОВИЧ) 33’ 0:1 Александр КОСЫРИН Металлург Д (вратарь Евгений БОРОВИК) 42’ 0:1 15.11.2008 Ильичевец - Таврия 3:3 Дмитрий ВОРОБЕЙ Ильичевец (вратарь Андрей ДИКАНЬ) 4’ 0:0 Александр КОВПАК Таврия (мимо) 21’ 0:2 19.10.2019 Карпаты - Львов 0:0 Алексей ГУЦУЛЯК Карпаты (вратарь Богдан САРНАВСКИЙ) 7’ 0:0 ПЕРНАМБУКУ Львов (вратарь Олег КУДРИК) 75’ 0:0 14.03.2020 Львов - Карпаты 1:1 Егор НАЗАРИНА Карпаты (вратарь Богдан САРНАВСКИЙ) 86’ 1:1 Никита ТАТАРКОВ Львов (вратарь Олег КУДРИК) 88’ 1:1

ПС - при счете.