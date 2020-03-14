Карпаты и Львов не забивают пенальти друг другу второй матч в сезоне

В львовском дерби в 6-й раз в истории украинских чемпионатов обе команды не реализовали пенальти

  • 14.03.2020 19:42
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Карпаты и Львов не забивают пенальти друг другу второй матч в сезоне
© ФК Львов

В матче «Львов» - «Карпаты» в 6-й раз в истории чемпионатов Украины обе команды не реализовали пенальти. Егор Назарина не сумел переиграть Богдана Сарнавского, а Никита Татарков - Олега Кудрика. К слову, 19 октября 2019 года в первом львовском дерби нынешнего сезона земляки также обменялись «любезностями». Причем на высоте оказались все те же Богдан Сарнавский, парировавший удар Алексея Гуцуляка, и Олег Кудрик, выигравший поединок один на один у Пернамбуку.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Два нереализованных пенальти обеими командами в матче чемпионатов Украины:

Дата

Матч

Счет

Пенальти  (исход)

Мин

ПС

17.06.1999

Карпаты - ЦСКА

3:3

Александр ПАЛЯНИЦА Карпаты (мимо)

56’

2:2

 

 

 

Сергей БЕЖЕНАР ЦСКА (мимо)

74’

3:2

23.03.2003

Карпаты - Арсенал

1:2

Сергей КОВАЛЬЧУК Карпаты (вратарь Вячеслав КЕРНОЗЕНКО)

49’

0:0

 

 

 

Олег ГУСЕВ Арсенал (вратарь Мацей НАЛЕПА)

60’

0:0

18.08.2007

Металлург Д - Кривбасс

0:1

Александр ИВАЩЕНКО Кривбасс (вратарь Владимир ДИШЛЕНКОВИЧ)

33’

0:1

 

 

 

Александр КОСЫРИН Металлург Д (вратарь Евгений БОРОВИК)

42’

0:1

15.11.2008

Ильичевец - Таврия

3:3

Дмитрий ВОРОБЕЙ Ильичевец (вратарь Андрей ДИКАНЬ)

4’

0:0

 

 

 

Александр КОВПАК Таврия (мимо)

21’

0:2

19.10.2019

Карпаты - Львов

0:0

Алексей ГУЦУЛЯК Карпаты (вратарь Богдан САРНАВСКИЙ)

7’

0:0

 

 

 

ПЕРНАМБУКУ Львов (вратарь Олег КУДРИК)

75’

0:0

14.03.2020

Львов - Карпаты

1:1

Егор НАЗАРИНА Карпаты (вратарь Богдан САРНАВСКИЙ)

86’

1:1

 

 

 

Никита ТАТАРКОВ Львов (вратарь Олег КУДРИК)

88’

1:1

ПС - при счете.

 

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Источник — Sport.ua

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