Димитри ПАЙЕТ: «Президент Лиона сошел с ума»

Хавбек «Марселя» раскритиковал Жана-Мишеля Ола

  • 14.03.2020 18:29
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Димитри ПАЙЕТ: «Президент Лиона сошел с ума»
© instagram.com/payetdimitri27

Вчера чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок в связи с коронавирусом. После этого президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что надо объявить нынешний розыгрыш Лиги 1 несостоявшимся.

Такое предложение возмутило хавбека «Марселя» Димитри Пайета:

«Ола действительно сказал это? Он сошёл с ума! Ему нужно измерить температуру, да побыстрее. Какая ситуация в таблице после 28 матчей? А, теперь понятно. Неплохая попытка, Ола», - написал Пайет.

На момент остановки в чемпионате Франции было сыграно 28 туров. «Лион» идет идет седьмым с 9-очковым отставанием от зоны еврокубков.

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Источник — Twitter

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