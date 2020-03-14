Димитри ПАЙЕТ: «Президент Лиона сошел с ума»

Вчера чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок в связи с коронавирусом. После этого президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что надо объявить нынешний розыгрыш Лиги 1 несостоявшимся.

Такое предложение возмутило хавбека «Марселя» Димитри Пайета:

«Ола действительно сказал это? Он сошёл с ума! Ему нужно измерить температуру, да побыстрее. Какая ситуация в таблице после 28 матчей? А, теперь понятно. Неплохая попытка, Ола», - написал Пайет.

На момент остановки в чемпионате Франции было сыграно 28 туров. «Лион» идет идет седьмым с 9-очковым отставанием от зоны еврокубков.