ВИДЕО. Как Сарнавский отразил третий пенальти подряд

25-летний украинский вратарь «Львова» Богдан Сарнавский отбил пенальти в поединке 23-го тура УПЛ против «Карпат» (1:1).
На 88-й минуте встречи Сарнавский не дал отличиться игру «зелено-белых» Егору Назарине, парировал мяч в правом от себя углу.
Примечательно, что это уже третий подряд пенальти, который отражает Сарнавский. В поединке 21-го тура УПЛ с «Зарей» (0:2) Сарнавский взял два одиннадцатиметровых удара.
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Источник — Sport.ua
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