ВИДЕО. Как Сарнавский отразил третий пенальти подряд

Украинский голкипер «Львова» не позволил отличиться игроку «Карпат» Егору Назарине

  • 14.03.2020 16:59
  • 5318 просмотров
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ВИДЕО. Как Сарнавский отразил третий пенальти подряд
© ФК Львов. Богдан Сарнавский

25-летний украинский вратарь «Львова» Богдан Сарнавский отбил пенальти в поединке 23-го тура УПЛ против «Карпат» (1:1).

На 88-й минуте встречи Сарнавский не дал отличиться игру «зелено-белых» Егору Назарине, парировал мяч в правом от себя углу.

Примечательно, что это уже третий подряд пенальти, который отражает Сарнавский. В поединке 21-го тура УПЛ с «Зарей» (0:2) Сарнавский взял два одиннадцатиметровых удара.

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Источник — Sport.ua

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