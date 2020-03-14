ВИДЕО. Как Сарнавский отразил третий пенальти подряд

25-летний украинский вратарь «Львова» Богдан Сарнавский отбил пенальти в поединке 23-го тура УПЛ против «Карпат» (1:1).

На 88-й минуте встречи Сарнавский не дал отличиться игру «зелено-белых» Егору Назарине, парировал мяч в правом от себя углу.

Примечательно, что это уже третий подряд пенальти, который отражает Сарнавский. В поединке 21-го тура УПЛ с «Зарей» (0:2) Сарнавский взял два одиннадцатиметровых удара.