Артем ФРАНКОВ: «Спорт умер. Футбол почти умер»

Чемпионат Украины будет приостановлен из-за пандемии коронавируса, считает эксперт

  • 14.03.2020 14:55
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Артем ФРАНКОВ: «Спорт умер. Футбол почти умер»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ситуации с коронавирусом COVID-19.

«Что у нас с вами происходит: спорт умер, да здравствует спорт. Футбол почти умер, еще остались страны, где играют в футбол, например, в Украине. Уже ясно — европейский и мировой футбол останавливается, большинство чемпионатов прекратили играть. Все прекрасно понимают, что на 99% уже принято решение об остановке чемпионата Украины. Во вторник будет всеобщий призыв УЕФА «заморозить» чемпионаты.

Но объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Вот этот 23-й тур, он же первый тур второго этапа, зачем нужен? Я бы понял, если бы были уже куплены билеты и нужно было бы возвращать людям деньги, но о том, что эти поединки будут без зрителей известно давно. Повторяю: во вторник нам объявят, что соревнования останавливаются. И вот что у нас получается: в турнирной таблице есть команды, которые не могут ни улучшить, ни ухудшить свое турнирное положение в результате одного тура. Есть команды, которые могут улучшить свое турнирное положение сейчас, и есть команды, которые могут ухудшить свое положение в результате этого тура. В неравном положении по отношению к другим клубам находятся команды, которые могут только ухудшить свое положение.

Объясните мне, зачем нужен этот тур? Ведь объявят о приостановке чемпионата, и якобы с этой отметки возобновится первенство. Правда неясно, куда мы потом «засунем» эти несколько туров. Почему в пятницу не было объявлено о том, что чемпионат приостановлен? Уже есть обращение президента Украины, в котором он заявил о том, что страна закрывает границы. Нормальной жизни уже нет. Зачем этот тур? Для того, чтобы иметь шанс кое-кого подвинуть в турнирной таблице? Можете меня считать сторонником теории заговора, но я не вижу логики», — сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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