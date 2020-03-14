Бурда – в заявке Динамо U-21 на матч с Ворсклой

Никита Бурда вошел в заявку «Динамо» U-21 на матч молодежного чемпионата Украины против «Ворсклы».
Для защитника «Динамо» этом матч может стать первым после разрыва крестообразных связок колена и операции.
Травму Бурда получил еще 22 сентября в матче УПЛ против «Ворсклы».
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Источник — ФК Динамо Киев
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