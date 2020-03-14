Бурда – в заявке Динамо U-21 на матч с Ворсклой

Никита Бурда вошел в заявку «Динамо» U-21 на матч молодежного чемпионата Украины против «Ворсклы».

Для защитника «Динамо» этом матч может стать первым после разрыва крестообразных связок колена и операции.

Травму Бурда получил еще 22 сентября в матче УПЛ против «Ворсклы».