Львов – Карпаты. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 23-го тура УПЛ

  • 14.03.2020 13:55
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Львов – Карпаты. Стартовые составы команд
© Евгений Кравс

В субботу, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором ФК «Львов» сразится против львовских «Карпат». 

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Львов»: Сарнавский – Бопесу, Братков, Борзенко, Гончар – Сабино, Приймак – Алваро, Татарков – Ренан, Яковелли.

«Карпаты»: Кудрик – Лях, Халл, Гиоргадзе, Мартинс – Сыч, Назарина – Пасич, Клец, Танчик – Бойчук.

Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 14:00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию.

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Источник — Sport.ua

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