Львов – Карпаты. Стартовые составы команд

В субботу, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором ФК «Львов» сразится против львовских «Карпат».
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Львов»: Сарнавский – Бопесу, Братков, Борзенко, Гончар – Сабино, Приймак – Алваро, Татарков – Ренан, Яковелли.
«Карпаты»: Кудрик – Лях, Халл, Гиоргадзе, Мартинс – Сыч, Назарина – Пасич, Клец, Танчик – Бойчук.
Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 14:00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию.
Источник — Sport.ua
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