Из-за коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные

Международная федерация футбола (ФИФА) смягчила правила для клубов относительно вызовов футболистов в национальные сборные.
Из-за пандемии коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в национальные команды в марте и апреле. ФИФА призывает избегать лишних рисков для здоровья игроков и болельщиков. Организация рекомендует перенести все международные матчи, которые должны состояться в марте и апреле.
Ранее сообщалось, что запланированные товарищеские матчи Украины с Францией и Польшей будут отменены.
С полуночи 17-го марта Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки сроком на две недели.
Источник — ФИФА
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