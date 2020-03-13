Исмаили не сыграет с Зарей из-за травмы

Вчера «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде обыграл «Вольфсбург» - 2:1.

Во время матча травму получил левый защитник Исмаили. Он не сыграет в матче 23-го тура УПЛ против «Зари» (15 марта).

Также участие в матче с «Зарей» не примет полузащитник Маркос Антонио. У него дисквалификация.