ПСЖ ушел на карантин до 16 марта

Руководство ПСЖ в связи с коронавирусом приняло решение как минимум до понедельника, 16 марта, отправить на карантин всех игроков, тренеров и работников клуба.

В это время медицинские работники будут проводить все необходимые шаги для диагностики и профилактики заражения коронавирусом.

Решение о возможном продлении карантина будет принято в воскресенье, 15 марта.

Ранее ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию» Дортмунд.