ПСЖ ушел на карантин до 16 марта

Руководство ПСЖ в связи с коронавирусом приняло решение как минимум до понедельника, 16 марта, отправить на карантин всех игроков, тренеров и работников клуба.
В это время медицинские работники будут проводить все необходимые шаги для диагностики и профилактики заражения коронавирусом.
Решение о возможном продлении карантина будет принято в воскресенье, 15 марта.
Ранее ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию» Дортмунд.
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Источник — ФК ПСЖ
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