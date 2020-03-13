ПСЖ ушел на карантин до 16 марта

Игроки и работники клуба будут находиться у себя дома

  • 13.03.2020 23:06
  • 218 просмотров
  • 0 комментариев
ПСЖ ушел на карантин до 16 марта
© psg.fr

Руководство ПСЖ в связи с коронавирусом приняло решение как минимум до понедельника, 16 марта, отправить на карантин всех игроков, тренеров и работников клуба.

В это время медицинские работники будут проводить все необходимые шаги для диагностики и профилактики заражения коронавирусом.

Решение о возможном продлении карантина будет принято в воскресенье, 15 марта.

Ранее ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию» Дортмунд.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК ПСЖ

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности