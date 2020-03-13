В субботу 14 марта состоится матч 23-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Александрия» и «Колос» из Ковалёвки.

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало матча в 17:00.

«Александрия» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Эта игра будет показана в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Колос», за которой можно следить здесь.

