В субботу 14 марта состоится матч 23-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Александрия» и «Колос» из Ковалёвки.
Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало матча в 17:00.
«Александрия» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Эта игра будет показана в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Колос», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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